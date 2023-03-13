الشارقة والوصل إلى المربع الذهبي لدوري السلة



علي معالي (دبي)

اكتمل عقد المربع الذهبي لدوري رجال السلة، بعد انضمام الشارقة والوصل إلى شباب الأهلي والنصر، وفاز «الملك» على الوحدة في مباراة الإياب لربع النهائي، فيما كسب «الإمبراطور» منافسه البطائح.

في المباراة الأولى، حقق الشارقة الفوز على الوحدة بصالة نادي الجزيرة، وقدم الوحدة أداء جيداً مقارنة بالقوة الضاربة الكبيرة المتواجدة في صفوف المنافس الشرقاوي، تقدم الملك في الربعين الأول والثاني بنتيجة 26- 18، و35- 21، وتفوق العنابي في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 24- 14,23- 20.

وفي المباراة الثانية كرر الوصل تفوقه على الراقي بعد عرض قوي من الطرفين، وظلت المباراة معلقة حتى قبل النهاية بقليل، تقدم الوصل في الربعين الأول والرابع بنتيجة 27- 23، و26- 18، في حين تفوق البطائح في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 16- 14,23- 18.

وبهذه النتائج يلتقي الشارقة مع فريق النصر في نصف النهائي، ويواجه الوصل فريق شباب الأهلي، حيث تُلعب منافسات هذه المرحلة بنظام (بست أوف 3). يذكر أن بطولة الدوري هذا الموسم تُلعب على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، تأهل الفريقان الأول والثاني (شباب الأهلي والنصر) مباشرة إلى نصف النهائي، بينما لعبت باقي الفرق الدور ربع النهائي، والذي أسفر عن صعود الشارقة والوصل للدور قبل النهائي (المربع الذهبي).