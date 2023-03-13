بوجاتشار يصعد لمنصة التتويج في «السباق نحو الشمس»



أبوظبي (الاتحاد)

فاز دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوجاتشار بالمرحلة النهائية من سباق باريس-نيس، ليحقق انتصاراً مستحقاً في المرحلة النهائية ويحل في المركز الأول بالتصنيف العام للسباق، وقبل نهاية السباق بنحو 19 كيلومتراً، وعند منحدرات كول دو إيز تمكن الدراج السلوفيني من الانطلاق بعيداً عن منافسيه وتخطى خط النهاية بمفرده، ليحتفل بانتصاره في المرحلة الثالثة في أول مشاركة له في السباق الفرنسي المعروف باسم «السباق نحو الشمس».

وفي تصريح له قال بوجاتشار: لقد كان حلماً لي طوال الوقت بأن أفوز بسباق باريس-نيس، لا أكاد أصدق أني حققته.

يُذكر أن الدراج السلوفيني كان قد اعتلى التصنيف النهائي العام في أول ظهور له في سباق باريس-نيس، محققاً فوزه التاسع حتى الآن في هذا الموسم.