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150 لاعبة في احتفال اتحاد الكرة بـ «اليوم العالمي للمرأة»

150 لاعبة في احتفال اتحاد الكرة بـ «اليوم العالمي للمرأة»
13 مارس 2023 13:00

دبي (الاتحاد)
نظمت لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة، مهرجاناً كروياً للفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحت إشراف «الفيفا».
وشارك في فعاليات المهرجان 150 لاعبة من الفئات السنية تحت 10 و12 و14 سنة، حيث تم توزيعهن على 13 فريقاً، وإقامة مسابقة كروية لكل فئة على حدة على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.
وأسفرت نتائج المنافسات الكروية تحت 10 سنوات عن فوز فريق أيه إف سي بالمركز الأول، وفريق أونكس 1 بالمركز الثاني، بينما حل فريق أونكس 2 في المركز الثالث، وحصد فريق جو برو المركز الأول في مباريات تحت 12 سنة، يليه فريق أيه إف سي (ثانياً) وفريق الإمارات (ثالثاً) وفريق أونكس (رابعاً).
وجاء فريق جو برو في المركز الأول بمنافسة تحت 14 سنة، فيما حصل فريق الإمارات على المركز الثاني، ثم إليانز 1 (ثالثاً) وإليانز 2 (رابعاً)، وفي ختام المنافسات الكروية تم توزيع كؤوس وميداليات على الفرق الفائزة.
وتُعد المهرجانات الكروية التي يحرص الاتحاد القاري على تنظيمها بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء من أهم العوامل التي تسهم في جذب الفتيان والفتيات لممارسة كرة القدم لضمان الحياة الصحية لتلك الفئات، كما تُعد فرصة جيدة لاكتشاف الموهوبين، والعمل على تطوير تلك المواهب وفق أسس فنية وتدريبية صحيحة.

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