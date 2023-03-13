16 ميدالية لـ «القوس والسهم» في البطولتين العربية والدولية بالعراق



السليمانية (وام)

توّج منتخب القوس والسهم بالميداليتين الذهبية والفضية، والمركز الثالث في بطولة العراق الدولية للصالات بمشاركة أكثر من 18 دولة، التي اختتمت الأحد في محافظة السليمانية، وجاء تتويج منتخبنا بالذهبية عن طريق اللاعبة عائشة آل علي في فئة القوس المحدب إناث، فيما نالت اللاعبة آمنة العوضي فضية القوس المركب إناث، وجاءت اللاعبة علياء آل علي في المركز الرابع.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات، و6 برونزيات، خلال مشاركتيه في البطولتين العربية والدولية للقوس والسهم بمحافظة السليمانية العراقية، خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

شارك في تتويج الفائزين عادل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم رئيس لجنة المنتخبات، وسعد المشهداني الأمين العام للاتحاد العربي، رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، والدكتور كريم كاظم عضو الاتحاد العراقي.

وجاءت مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات الفرق ذكور بالقوس المحدب، وفرق إناث بالقوس المحدب، وفرق مزدوج قوس مركب، وفرق مزدوج قوس محدب، بالإضافة إلى ناشئين ذكور وإناث.

وضمت البعثة 8 لاعبين ولاعبات هم عبد الله الكتبي، وسلطان الكتبي، ومايد الكتبي «نادي المدام»، وحصة العوضي، وعائشة آل علي، وآمنة العوضي «نادي سيدات الشارقة»، وعلياء آل علي «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، وسيف اليماحي «نادي خورفكان». بالإضافة إلى عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وعادل رجا المدير الفني للاتحاد، ومجاهد آدم مدرب المنتخب ومطر الراشدي مدير المنتخب، فضلا عن الحكمة شيخة الخاطري التي تم اختيارها ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة.

وأكد عادل الحمادي أن الحصاد المثمر للمنتخب الوطني في البطولتين العربية والدولية برصيد 16 ميدالية ملونة يرسخ الرؤى المستدامة التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد بقيادة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي في إرساء المعايير المحفزة لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز قدراتهم لصناعة أبطال يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تحقق المنجزات الوطنية.

وقال: «البطولتان تعززان التوجهات الداعمة لإكساب جميع العناصر الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية التي تمهد الطريق لاستشراف مستقبل أفضل بالتعاون الإيجابي والبناء من منظومة العمل في الأندية، ونتطلع إلى واقع أفضل في كل مشاركة في بطولات خارجية، ومن خلالها يمكن أن نرسم خريطة طريق ملهمة تساعدنا على المضي قدماً في الوصول إلى أهدافنا ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر».