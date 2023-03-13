«فزاع 3» بطل الجولة الأولى من «زوارق الثالثة»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الزورق الإماراتي «فزاع 3»، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، بطلاً للسباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفئة الثالثة»، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وشهدت إثارة كبيرة، بعد أن صمد في المركز الأول وصدارة السباق طوال 13 دورة، في حين حل ثانياً زورق «أوكسوم 9» بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف، وجاء ثالثاً زورق «كيو أويل 17» الكويتي بقيادة عبد اللطيف العماني وبدر الدوسري.

ونظم المنافسة في جولتها الأولى، نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية في عودة قوية ومميزة للبطولة، التي شهدت في أواخر تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية تخريج عدد كبير من الأبطال الإماراتيين، وتقديمهم للعالمية ووصولهم للألقاب على المستوى الدولي.

وجاءت منافسات السباق مثيرة بتعطل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في منتصف السباق، بعد أن كان في المركز الثاني، في حين تعطل زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في الربع الأخير من المنافسة، بعد أن كان في المركز الثالث، وليذهب لقب هذه الجولة لفزاع بجدارة بعد مستوى كبير قدمه طوال المنافسة، وكان مسار السباق، الذي امتد على كورنيش أبوظبي وجزيرة اللولو قد انطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً، واستمر قرابة الساعة نجح في ختامها زورق فزاع في أن يحرز لقب الجولة الأولى من البطولة العريقة والكلاسيكية.

وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي بن غليطه مشرف عام السباق، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

وشهدت الجولة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تفاصيل مثيرة بدأت مع التجارب الحرة، التي أقيمت في اليوم الأول، واستمرت مع سباق كسر الكيلو، ثم السباق الرئيسي والختامي للجولة.

من جهته هنأ ناصر الظاهري، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على النجاح الكبير للجولة والتفاعل الذي شهدته البطولة العريقة والكلاسيكية، وأكد أن عناصر التفوق قد رافقت المسابقة قبل انطلاقها.

وقال: المشاركة القوية في السباق جاءت بحكم أن كافة المتسابقين أصحاب ألقاب وأبطال في زوارق الفئة الثالثة، وبالتالي حملت البطولة قيمة فنية كبيرة وعالية وأيضاً لإقامتها مجدداً على نفس المسار، الذي تقام من خلاله في السابق على امتداد كورنيش أبوظبي.

من ناحيته، أشاد علي بن غليطه مشرف عام السباق بالمستوى الفني المميز الذي ظهرت به الجولة الأولى من البطولة، وما رافقها من إثارة كبيرة طوال أيام البطولة بين كافة المشاركين، كما وجه الشكر لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي عمل على توفير كل إمكانات النجاح للسباق.

وقال: المنافسة شهدت تنافساً قوياً على المراكز الأولى منذ لحظات التجارب الحرة وتصفيات كسر الكيلو والسباق الرئيسي أيضاً، وكان التقارب في المستويات ملحوظاً بين الجميع، خاصة وأن الجميع أبطال بالفطرة في هذه السباقات.