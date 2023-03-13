ليونسو.. «فارس الظفرة المكافح»

سلطان آل علي (دبي)

ما زال فريق الظفرة يعاني في دوامة الهبوط، مع انقضاء 19 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، وارتفع الفارق في هذه الجولة إلى 9 نقاط بينه وبين المركزين الحادي عشر والثاني عشر، الذي يتساوى فيه البطائح والنصر بـ17 نقطة مما يعقّد فرصة النجاة.

ورغم كل هذه الأرقام السلبية، إلا أن الظفرة يملك فارساً يكافح في سبيل بقاء الفريق منذ انضمامه، وهو المهاجم البرازيلي تياجو ليونسو، الذي أتى للفريق في يناير الماضي.

وخاض الظفرة 8 مباريات في كل البطولات خلال هذه الفترة، تمكن خلالها من التسجيل 5 مرات فقط، وقد أتت 4 أهداف منها بأقدام الوافد الجديد بنسبة 80% وقد ساهم في 75% من النقاط الأربعة، التي حققها الفريق، حيث فاز الظفرة على دبا الفجيرة بنتيجة 2-1 وسجل ليونسو في أول مباراة له مع الفريق ليساهم في حصد النقاط الثلاث.

كما سجل اللاعب، الهدف الوحيد للظفرة في كأس رئيس الدولة أمام بني ياس، ومن ثم خسر بنتيجة 1-3 في الأشواط الإضافية، وقد سجل الهدف الوحيد للفريق كذلك أمام العين رغم الخسارة بنتيجة 1-4.

وفي الجولة الأخيرة، تعادل الظفرة مع البطائح بنتيجة 1-1 من خلال هدف ليونسو.

والجدير بالذكر أن الظفرة لم يسجل أي هدف، عندما يعجز ليونسو عن التسجيل، حيث خسر 0-1 أمام النصر و0-2 أمام كل من اتحاد كلباء وشباب الأهلي والوصل.