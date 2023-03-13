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منتخب الجودو يكثف تحضيراته لبطولة «تبليسي جراند سلام»

منتخب الجودو يكثف تحضيراته لبطولة «تبليسي جراند سلام»
13 مارس 2023 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل منتخبنا الوطني الأول للجودو تدريباته في معسكره الخارجي، المقام في جورجيا ضمن المعسكر الدولي للجودو، الذي يشهد مشاركة العديد من المنتخبات الأوروبية استعداداً لبطولة تبليسي جراند سلام الكبرى لعام 2023، والتي يستضيفها الاتحاد الجورجي خلال الفترة 24 إلى 26 مارس الجاري.
ويستغرق المعسكر الختامي مده أسبوعين قبل الانتقال لمقر إقامة المنتخبات المشاركة في البطولة يوم 21 مارس، وقبل قرعة البطولة التي تجرى عبر تقنية الفيديو ظهر يوم 23 بمدينة تبليسي عاصمة جورجيا.
تبلغ قيمة الجوائز النقدية للبطولة 154 دولاراً، ويشارك في البطولة التي تسهم في زيادة رصيد المنتخبات من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024 ،عدد 430 لاعباً ولاعبه حتى الآن من 60 دولة من بينهم 5 منتخبات عربية، يتقدمهم منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الجزائر ولبنان.
ويشارك منتخبنا في بطولة جورجيا منتخبنا بلاعبين اثنين، هما اللاعب طلال شفيلي، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب الأول المدرب فيكتور لاعب المنتخب الأول السابق، ويرأس البعثة خلال البطولة، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على متابعة استعدادات منتخبنا لبطولة جورجيا، بعد الاطمئنان على شفاء المصابين استعداداً لبطولة العالم للجودو القادمة في الدوحة القطرية اعتباراً من السابع من مايو المقبل.
وأضاف: تعقب المشاركة في بطولة جورجيا الانتقال للمشاركة في بطولة أنطاليا في تركيا بـ 3 لاعبين، وذلك خلال الفترة من 31 مارس الجاري وحتى 2 أبريل المقبل، وهم اللاعب طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم وجريجوري أرام، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.

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