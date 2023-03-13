«جلف يونايتد» يحسم لقب دوري الدرجة الثانية

دبي (الاتحاد)

توّج سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، فريق «جلف يونايتد» بدرع مسابقة دوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على فريق الهلال يونايتد 5-1، على ملعب «ذا سيفنز» بدبي.

حصد جلف يونايتد لقب دوري الدرجة الثانية بعد وصوله للنقطة 40، وبفارق أربع نقاط عن فريق يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي يتنافس مع فريق فلييتوود يونايتد صاحب المركز الثالث على بطاقة الصعود الثانية لدوري الدرجة الأولى، شريطة استيفاء الفرق للمعايير، التي تؤهلها للمشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

وقال سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات: «نبارك لفريق جلف يونايتد فوزه بدرع مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الحالي والتأهل لمسابقة دوري الدرجة الأولى 2023-2024، ونبارك لأنفسنا النجاحات التي تحققت، أبرزها زيادة المسابقات المحلية، مما رفع أعداد ممارسي اللعبة في الدولة، تلك النجاحات تحققت بدعم كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي».

وأضاف المنصوري: «اتحاد الكرة ممثلاً في لجنة المسابقات حريص على على مواصلة الجهود والعمل على تنظيم مسابقات ترفع وتيرة المنافسة بين الفرق، ونُثمن جهود مجالس إدارات الفرق والأندية التي تتعاون معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة في إطلاق مسابقات محلية تخدم كرة القدم الإماراتية».

