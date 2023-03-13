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«أبوظبي» والتعاون السعودي بطلا «كأس زايد بن هزاع»

«أبوظبي» والتعاون السعودي بطلا «كأس زايد بن هزاع»
13 مارس 2023 10:00

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريقا نادي أبوظبي الرياضي، ونادي التعاون السعودي، بلقبي بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية الـ 13 لأشبال الكرة تحت 12 سنة للفرق المحلية، وتحت 14 سنة الدولية للناشئين، التي اختتمت مساء أمس الأول بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، ونظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
وجاء تتويج فريق أبوظبي الرياضي بعد فوزه على فريق الريدز «الوصيف» 2-0، وفي المركز الثالث لتلك الفئة، حل فريق أكاديمية سليساو، وجاء فريق أكاديمية باس رابعاً.
أما البطولة الدولية، فقد توج بلقبها الذهبي فريق نادي التعاون السعودي بفوزه على فريق نجوم الغد العماني «الوصيف الفضي» 2-0، وفي المركز الثالث، جاء فريق اكاديمية جيزان السعودي بفوزه على فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي صاحب المركز الرابع.
وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً، بمشاركة أبطال المستقبل، قام محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي بتتويج الفائزين، نيابة عن راعي البطولة، وشمل التكريم هداف فئة 12 سنة، زياد زهران (نادي أبوظبي) وهداف تحت 14 سنة عمر الحربي (التعاون)، ونال جائزة أفضل حارس فئة 12 سنة زايد القبيسي (نادي أبوظبي) ومن فئة 14 سنة محمد عبد المجيد (جيزان)، ونال كاس أفضل لاعب من فئة 12 سنة آدم محمد خليل (الريدز)، وتحت 14 محمد الصالحي من فريق (نجوم الغد)، وشمل التكريم مفاجأة البطولة الموهوبة لاعبه أكاديمية الموهوبين كنزي أيمن.
واستحق فريق أكاديمية باس، كأس الفريق المثالي تحت 12 سنة، وفريق نادي أبوظبي لفئة تحت 14 سنة، وقدمت الفرق المشاركة دروعاً تذكارية لمدير عام نادي أبوظبي ومديرة الدورة ديما الإبراهيم ولاعبه منتخب مصر وأفريقيا سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي المدير الفني للبطولة، وعلاء درويش منسق عام البطولة، كما شمل التكريم حكام البطولة، فيما قدم نادي أبوظبي هدايا عينية لكافة الوفود.

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