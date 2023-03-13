3 أرقام مزدوجة لا تكفي يا يوكيتش

لوس أنجلوس(رويترز)

فاز بروكلين نتس على دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي 122-120، رغم تحقيق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 27 هذا الموسم، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل ميكال بريدجز 25 نقطة وأضاف سبينسر دنويدي 15 نقطة، كما قدم 16 تمريرة حاسمة لنتس، الذي حقق انتصاره الخامس في ست مباريات ويحتل المركز الخامس في القسم الشرقي.

وأحرز يوكيتش 35 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة، كما وزع 11 تمريرة حاسمة، لكن دنفر خسر للمرة الثالثة على التوالي.

وهذه الهزيمة 22 لناجتس مقابل 46 انتصاراً دون أن تهتز صدارته في الغرب.

وسجل جويل إمبيد 34 نقطة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 112-93 على واشنطن ويزاردز.

وهذه المباراة السادسة على التوالي التي يسجل فيها إمبيد 30 نقطة على الأقل، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة وأهدى أربع تمريرات حاسمة.

وأضاف جيمس هاردن 18 نقطة ووزع 14 تمريرة حاسمة ،خلال الانتصار الخامس على التوالي لسيكسرز صاحب المركز الثالث في ترتيب الشرق.

وأحرز تري ميرفي 41 نقطة، تشمل تسع رميات ثلاثية في أعلى رصيد بمسيرته، ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 127-110 على بورتلاند تريل بليزرز.

وعاد داريوس جارلاند بعد غياب لمباراة واحدة للإصابة وسجل 28 نقطة، في فوز كليفلاند كافاليرز 114-108 على تشارلوت هورنتس، ليحقق صاحب المركز الرابع بالقسم الشرقي انتصاره الرابع في خمس مباريات.