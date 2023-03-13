بوجبا يكتب بداية النهاية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ تألق نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ورفعه كأس العالم مع "الديوك"، لم تقم له قائمة مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، حيث غاب كثيراً بسبب الإصابات أو الاستبعاد لعدم الجاهزية البدنية والفنية، وكثيراً ما كان يجلس على "دكة البدلاء" حتى وهو سليم معافٍ.

وانتهى الأمر مع "الشياطين الحمر" بالاستغناء عنه في صيف 2022، لناديه السابق يوفينتوس الإيطالي الذي حصل على خدماته مصاباً، وتكفل بإجراء جراحة له في ركبته اليمنى في سبتمبر الماضي، وقام بتأهيله إلى أن بدأ مؤخراً العودة للتدريبات وشارك في مباراتين بالدوري الإيطالي "الكالشيو"، ولكن ماسيمليانو أليجري المدير الفني استبعده الأسبوع الماضي من مباراة فرايبورج في ذهاب دور الـ16 الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، لعدم الانضباط والغياب عن الاجتماع أقيم قبل يوم من المباراة.

وعندما انتظم بوجبا بعدها في التدريبات مع زملائه، كان مرشحاً للبدء أساسياً في مباراة سامبدوريا في الجولة 26 للدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 4/2، ولكنه شعر قبلها بشد عضلي، وأصدر النادي بياناً بحالته مشيراً إلى إنه سيبحث مدى خطورة هذه الإصابة الجديدة خلال الأيام القادمة.

حالة بوجبا ووضعه العام لم يعجبا أليجري، وعبر عن ذلك بوضوح في رسالة وجهها للنجم الفرنسي، إذ قال لشبكة "دازن": بوجبا شعر بألم في فخذه صبيجة مباراة سامبدوريا بينما كان يتدرب على تسديد الركلات الحرة، وسوف نرى تطور حالته. وأضاف قائلاً: كنا ننتظر أن يقدم لنا بوجبا العون في هذه المباراة ولكن هكذا هو حال كرة القدم. ولكنه لم يتردد في تحذير بوجبا قائلاً: إذا كنت ترغب في أن تعود من جديد هذا النجم الذي عرفناه من قبل عند مروره الأول على النادي، فعليك أن تستيقظ وتستفيق وتثبت إنك تريد ذلك فعلاً.

وكان بول بوجبا الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 بعد يومين فقط "مواليد في 15 مارس 1993"، قد أصيب في مباراة منتخب بلاده الودية أمام جنوب أفريقيا يوم 29 مارس 2022، وهى الإصابة التي حرمته من مشاركة "الديوك" في كأس العالم الأخيرة بقطر، ومن المؤكد أن تحرمه هذه الإصابة الجديدة على حد قول صحيفة "ليكيب " من الانضمام إلى معسكر المنتخب يوم الخميس القادم، وهو اليوم الذي يعلن فيه ديدييه ديشامب المدير الفني قائمته لخوض مباراتي هولندا وجمهورية أيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ "يورو 2024" واللتين تقامان يومي 24 و27 مارس على التوالي. وأوضحت الصحيفة أيضاً أن مستقبل بوجبا بات موضع شك كبير، سواء على مستوى ناديه أومنتخب بلاده ، وإنها تخشى أن يكتب هذا النجم الكبير نهايته بيديه .