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سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت

سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
13 مارس 2023 03:09

روما (د ب أ)
أصدرت مقاطعة نابولي حظراً جديداً على بيع التذاكر للعديد من مشجعي أينتراخت فرانكفورت، قبل مباراة الفريقين يوم الأربعاء القادم في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بعد يوم من رفع الحظر على ما يبدو، أعلنت السلطات الإيطالية أمس الأحد، أن جميع سكان مدينة فرانكفورت الألمانية لن يتمكنوا من شراء التذاكر. 

وأعربت الشرطة الإيطالية عن قلقها من احتمال حدوث مشاكل تتعلق بالجماهير، بسبب الهجوم الذي تعرض له مشجعو نابولي خلال فوز الفريق الإيطالي 2 / صفر في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين الشهر الماضي بمدينة فرانكفورت، وشهدت احتجاز 9 أشخاص لفترة وجيزة.
ولكن أنصار فرانكفورت يعتقدون أن السلطات الإيطالية تحاول تسهيل وصول نابولي لدور الثمانية بالمسابقة القارية عن طريق إبعاد المشجعين الألمان المتحمسين، حيث يقولون إن الحظر غير مسبوق. كانت المحكمة الإدارية المختصة في إقليم كمبانيا جنوبي إيطاليا، قبلت طلباً مستعجلاً من نادي فرانكفورت بإصدار أمر قضائي ضد أمر أصدرته محافظة نابولي، بحظر بيع تذاكر دخول المباراة لأشخاص مقيمين في ألمانيا. 

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وطلبت المحكمة من نادي نابولي توفير حصة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف، التي يبلغ إجمالي عددها 2700 تذكرة. 

ويتحايل الحظر الجديد على هذا الحكم من خلال استهداف مشجعي الفريق الألماني، الذي يعيشون في مدينة فرانكفورت على وجه التحديد.
وأوضحت السلطات الإيطالية أن هذا القرار يأتي لصالح جماهير فرانكفورت، حيث أشار بيان لمقاطعة نابولي إلى أن هناك "مخاطر بشأن حماية النظام والسلامة العامة"، يمكن أن تؤثر على أنصار الفريق الألماني.

نابولي
آينتراخت فرانكفورت
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