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الرياضي

أرتيتا: الثلاثية غير!

أرتيتا: الثلاثية غير!
13 مارس 2023 03:07

لندن (د ب أ)

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، سعادته بفوز فريقه على مضيفه فولهام 3 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

وقال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد جداً، مباراة في ملعب صعب مع فريق منظم للغاية، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وصنعنا العديد من الفرص وأبقينا على شباكنا نظيفة، وهو الأمر المهم حقاً". 

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وأضاف: "بالنسبة لي هذا يدفعنا إلى الأمام، في الدوري الإنجليزي الفوز /1 صفر أو /2 صفر ليس كافياً، مع نتيجة 3 / صفر المباراة تتغير". 

وتابع: "كان لدينا الكثير لفعله في الشوط الثاني وانخفض مستوانا قليلاً في الدقائق القليلة الأولى، أعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً أمام فريق قوي حقاً، هذا هو اليوم الذي يستحقون فيه الثناء". 

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثامن.

أرتيتا
أرسنال
فولهام
الدوري الإنجليزي
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