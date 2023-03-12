ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»

روما (د ب أ)

فاز ساسولو على مضيفه روما 3/4 ، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم ساسولو في الدقيقة 13 عن طريق أرماند لورينتي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 26 سجل نيكولا زاليفسكي الهدف الأول لروما، غير أن دومينكو بيراردي أضاف الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 50 عاد روما للمباراة بهدف سجله باولو ديبالا، لكن أندريا بينامونتي سجل الهدف الرابع لساسولو في الدقيقة 75، فيما سجل جورجينو فينالدوم هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الرابع.