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«المدفعجية» يضرب فولهام في «البريميرليج»

«المدفعجية» يضرب فولهام في «البريميرليج»
13 مارس 2023 00:22

لندن (د ب أ)

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واصل أرسنال التحليق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 3 - صفر على مضيفه فولهام، في «الديربي اللندني»، الذي جرى بينهما أمس، ضمن «المرحلة الـ27» للمسابقة. وارتفع رصيد أرسنال الذي انتزع فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.
في المقابل، توقف رصيد فولهام الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.
وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح جابرييل ماجاليس التسجيل في الدقيقة 21، فيما أضاف جابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 والثانية من الوقت الضائع للشوط الأول على الترتيب. 
ومنذ خسارته أمام مانشستر سيتي، لم يعرف أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه خزائنه منذ موسم 2003 - 2004، سوى لغة الانتصارات في لقاءاته الخمسة الأخيرة، بعدما تغلب على أستون فيلا وليستر سيتي وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يفوز على فولهام أمس.

البريميرليج
أرسنال
الدوري الإنجليزي
فولهام
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