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الرياضي

«جيه تاس تروي» يتألق في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

«جيه تاس تروي» يتألق في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية
13 مارس 2023 00:22

أبوظبي (وام)

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 تصدر «جيه تاس تروي» لمربط الجواهر، منافسات اليوم الثالث لبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي.
 وتُقام البطولة التي تشارك فيها 335 من الخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتمكن المهر «جيه تاس تروي» من تحقيق الصدارة بعد إحرازه المركز الأول في شوط الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «أ»، محققاً أعلى معدل خلال المنافسات بلغ 92.45 نقطة.
 وكان المهر «العاهل» لمحمد سهيل المزروعي، قد استهل الفعاليات بتحقيق المركز الأول في شوط الأمهار عمر سنة «ج»، وحقق 91.25 نقطة.
 واعتلى صدارة القسم «ب» لشوط فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، المهر «كحيلان» لمربط الميدان، وسجل 90.70 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ار ايه كيه مروان» لمربط رأس الخيمة، وحقق 91.95 نقطة. وخطف «جيه إس أوسكار» لمربط الجواهر، الصدارة في شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، وحقق 91.85 نقطة، واختتم فعاليات اليوم الثالث الفحل «فخر البطين» لأحمد راشد المهيري، بتصدر شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق «ب»، وسجل 91.75 نقطة.

الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
أبوظبي
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