«خورفكان لأصحاب الهمم» بطل كأس ألعاب القوى

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية اللجنة البارالمبية الوطنية، وبمشاركة واسعة تخطت 100 لاعب ولاعبة مثلوا ثمانية من أندية أصحاب الهمم بالدولة، اختتمت منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، والتي احتضن فعالياتها نادي الثقة للمعاقين على مدار يوم كامل، أجريت فيه مسابقات المضمار ومنافسات الميدان.

وشهدت المنافسات في الميدان لألعاب دفع الجلّة، الصولجان، رمي الرّمح، ورمي القرص، كما أجريت مسابقات المضمار، التي تنافس فيها اللاعبون واللاعبات في مسافات 100، 200، 400 و800 م.

هذا وقد شارك في البطولة أندية خورفكان لأصحاب الهمم، دبي، الثقة، عجمان، العين، الظفرة، أبوظبي ونادي رأس الخيمة.

وفي نهاية يوم حافل بالمنافسات القوية في ألعاب القوى، توج الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذبيان سالم المهيري الأمين العام، نادي خورفكان، بعد انتزاعه المركز الأول ولقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفضل حصول لاعبيه على 144 نقطة عبر مختلف الألعاب، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، وهو نادي دبي، الحاصل على المركز الثاني برصيد 83 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث أصحاب الاستضافة نادي الثقة، الذي استطاع جمع 69 نقطة خلال المنافسات.