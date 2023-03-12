الشارقة بطل «الإمارات للكاراتيه»

الشارقة (الاتحاد)

توج الشارقة بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الكوميتيه لفئات الناشئين والرجال «درجة ثانية ودرجة أولى»، بعد أن حصد 19 ميدالية «6 ذهبيات، وفضيتان و11 برونزية»، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً وله 12 ميدالية «3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات»، واتحاد كلباء ثالثاً برصيد 11 ميدالية «3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات».

أقيمت البطولة على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 82 لاعباً يمثلون 11 نادياً ومركزاً، تنافسوا في 13 مسابقة، وسط تألق كبير للاعبين، وفي حضور أولياء الأمور ومحبي اللعبة.

قام بتتويج اللاعبين المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، كما حضر الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.