يونايتد «الأكثر خشونة» والملكي «الأقل».. فتش عن كاسيميرو!

مراد المصري (دبي)

تصدر مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة هامش أكثر الفرق ارتكاباً للأخطاء بحق منافسيه، مقابل الأخطاء المرتكبة ضده، وذلك بمقارنة على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الآن خلال هذا الموسم، في الوقت الذي كان ريال مدريد الأقل في هذه القائمة، وما بين "الأخشن" و"الأنعم" فإن الجواب يكمن بشكل مباشر ربما في انتقال البرازيلي كاسيميرو من صفوف "الملكي" إلى "الشياطين الحمر" هذا الصيف.

وتصدر مانشستر يونايتد القائمة الصادرة من المركز الدولي للدراسات الرياضية، بمعدل 1.49 خطاً، ما بين قيامه بارتكاب أخطاء على المنافسين مقابل تعرض لاعبيه لأخطاء من المنافسين، مما يعكس ارتفاع "القتالية" التي كانت غائبة عن الفريق الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

وجاء خلفه في القائمة هيلاس فيرونا الإيطالي بهامش 1.45 خطأ، ثم تورينو الإيطالي 1.44 ، ماينز الألماني وسبيتزا الإيطالي 1.42 ، ريال سوسيداد الإسباني 1.41 ، إلتشي الإسباني 1.38 ، ريال مايوركا الإسباني 1.33 ، يونيون برلين الألماني 1.32 ، وأوساسونا الإسباني وهوفنهايم الألماني 1.32 .

أما على صعيد الأقل في ارتكاب الأخطاء مقارنة بالأخطاء المرتكبة بحق لاعبيه، فقد جاء ريال مدريد الإسباني بالمركز الأول بنسبة 0.68 خطأ للمباراة الواحدة، يليه كليرمونت الفرنسي 0.71 ، ثم ريال بيتيس الإسباني 0.75 .

وفي بقية المراكز، جاء لاتسيو ونابولي الإيطاليان بنسبة 0.76 ، ثم بروسيا مونشنجلادباخ 0.77، لوريان الفرنسي وفولفسبورج الألماني 0.83، بروسيا دورتموند الألماني وساسولو الإيطالي بنسبة 0.84.