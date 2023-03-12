شباب الأهلي بطل كأس الأشبال تحت 14 سنة

دبي (الاتحاد)



تُوج شباب الأهلي لكرة القدم بلقب كأس الأشبال تحت 14 سنة، بعد فوزه على النصر 4-3 بركلات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي، وأُقيمت المباراة على ملعب ذياب عوانة في دبي.

وفي ختام النهائي، سلّم الدكتور محمد سعيد الحتاوي عضو لجنة المسابقات، كأس البطولة والميداليات الذهبية للجهاز الفني ولاعبي فريق شباب الأهلي.

استهل أشبال شباب الأهلي مشواره في البطولة، بالفوز على المدام 5-1، ليتأهل إلى دور الثمانية، ويتغلب على العين 2-1، بعدها واجه الجزيرة في نصف النهائي، وتمكن من الفوز 3-1.