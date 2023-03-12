سباق الصدارة مستمر في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



استمر السباق على صدارة «دوري الدرجة الأولى»، من دون تغيير على مستوى المراكز الأربعة الأولى، مع ختام «الجولة 25»، والتي شهدت فوز حتا «المتصدر» أمام مضيفه الجزيرة الحمراء 4-2، وتمسك دبا الحصن بـ «الوصافة»، إثر فوزه المثير على جلف أف سي 2-1، فيما تفوق الإمارات «الثالث» أمام بينونة 2-0، وحسم التعادل 1-1 مباراة الذيد والعربي.

وحول حتا تأخره أمام مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفي جونزالو كوردوبا في الدقيقتين 11 و24، إلى فوز بـ «رباعية»، بفضل أهداف دافيد روي في الدقيقة 55، بينيك أفوبي في الدقيقة 72، محمد ريحانية في الدقيقة 76، ميشيل تي فردي في الدقيقة 78، ورفع «الإعصار» رصيده إلى «53 نقطة» في الصدارة، مقابل 32 نقطة للجزيرة الحمراء «التاسع».

وانتظر دبا الحصن حتى الدقيقة 94، ليحسم المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي 2-1، وتقدم الضيوف بهدف مبكر، بواسطة لاسانا كامارا في الدقيقة 4، وأدرك لاحج صالح التعادل في الدقيقة 9، قبل أن يسجل العُماني محمد المربوعي هدف الفوز الثمين لفريقه في الدقيقة 94، ورفع الحصن رصيده إلى «48 نقطة» في المركز الثاني، مقابل «27 نقطة» لجلف الثاني عشر.

وحافظ الإمارات على مركزه الثالث برصيد «47 نقطة» بتخطيه عقبة بينونة قبل الأخير برصيد «15 نقطة»، بالفوز 2-0، وسجل ثنائية «الصقور» البرازيلي دياجو داسيلفا في الدقيقة 4، وأحمد عيسى في الدقيقة 61.