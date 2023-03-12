«الأبيض» يعلن «القائمة الموسعة» غداً



معتز الشامي (دبي)



يعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا «القائمة الموسعة»، الاثنين، ويتوقع أن تضم عدداً من العناصر الشابة والوجوه الجديدة.

ويدخل «الأبيض» معسكراً مغلقاً يوم الأحد المقبل، ويستمر إلى 28 مارس الجاري، ويتخلله خوض وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند 24 و28 مارس.

ويتوقع أن تضم القائمة 35 لاعباً، على أن يتم تقليص العدد إلى 26 لاعباً، عقب نهاية «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام 17 و18 مارس.

وتابع الجهاز الفني مباريات الدوري، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين المرشحين لدخول «التجمع المرتقب»، الذي ربما يكون الأخير للجهاز الفني بقيادة رودولفو، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وبالتالي يسعى لتغيير الصورة عن «الأبيض»، وإعادة تقديم المنتخب بقوة، بعد الظهور غير المتوقع في «خليجي 25» بالبصرة.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر الإبقاء على الجهاز الفني من دون تغيير، عقب كأس الخليج الأخيرة، على أن يتم التقييم بنهاية الموسم، ولم يدخل رودولفو اختباراً حقيقياً باستثناء البطولة الخليجية حتى الآن، حيث تم إلغاء بطولة غرب آسيا، ولذلك تم الاستقرار على أداء «وديتي» طاجيكستان وتايلاند بدلاً منها.

وتعد التجربتان فرصة لإظهار الوجه الحقيقي لـ «الأبيض»، ما دفع رودولفو إلى التركيز على اللاعبين الذين تألقوا خلال الجولات الماضية، بجانب استدعاء العناصر الذين غابوا عن المنتخب في كأس الخليج، وأبرزهم شاهين عبد الرحمن وطحنون الزعابي، بجانب يحيى الغساني وخالد البلوشي

وينتظر الشارع الرياضي قرار رودولفو باستدعاء علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لكرة الإمارات، والذي غاب عن حسابات المدرب منذ فترة، فيما أصبح أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء خياراً مطروحاً على الطاولة، لمنحه الفرصة خلال الوديتين المقبلتين.