«الضربات العميقة» 28.6% في الدوري!

عمرو عبيد (القاهرة)



من بين 21 هدفاً تم تسجيلها في الجولة 19 من الدوري، نجحت الفرق في التوغل 6 مرات نحو أقصى النقاط العميقة بدفاعات المنافسين، لتُنتج 28.6% من الأهداف داخل منطقة الـ6 ياردات، بمعدل يفوق المتوسط العام للنسخة الجارية من دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك يختلف تماماً عن حصاد الموسمين السابقين، وهو ما يفتح المجال أمام البحث والدراسة الفنية «المتخصصة» لمسألة التنظيمات الدفاعية لفرقنا!

الجولة 19 شهدت ارتفاعاً في نسبة الأهداف المُسجلة من داخل منطقة الـ6 ياردات بفارق 4.44% عن المتوسط العام، الذي بلغ 24.13% منذ انطلاق الموسم الجاري، ولم يقتصر الأمر على ذلك، لأن معدل النسخة الحالية يرتفع بصورة واضحة مقارنة بحصاد آخر موسمين، حيث بلغت نسبة تلك الأهداف «العميقة» 20.5% في نُسخة العام الماضي، مقابل 21.2% في بطولة 2020-2021، والمؤكد أن لهذا الأمر انعكاساً مُباشراً على الحالة الدفاعية لمنتخباتنا في جميع الفئات العمرية!

وتوضح الإحصاءات العالمية لبطولات الدوري الكبرى الـ3 في أوروبا اختلاف تلك المعدلات مقارنة بحصاد دورينا، حيث سجلت «الليجا» أقل المعدلات على الإطلاق بمتوسط يبلغ 17%، وتحديداً 16.97%، في حين ترتفع النسبة في «البريميرليج» و«الكالشيو» لتبلغ 21.1% و21.2% على الترتيب، وهو ما يعني سهولة اختراق دفاعات فرق دوري أدنوك للمحترفين حتى أقصى نقاطه بفارق 3% على الأقل مقارنة بكبار أوروبا، بينما يتسع الفارق إلى 7% إذا كانت المقارنة مع فرق الدوري الإسباني!

ويتصدر «الزعيم» قائمة أكثر الفرق قُدرة على تسجيل تلك الأهداف العميقة، نظراً لقوة خط هجومه الأفضل في دورينا بـ51 هدفاً، وأحرز نجوم «البنفسج» 13 هدفاً داخل منطقة الـ6 ياردات بدفاعات المنافسين، بنسبة 25.5% من إجمالي حصاده الهجومي، والمثير أن هذا المعدل يقترب كثيراً من مانشستر سيتي، عملاق «البريميرليج»، الذي أحرز 25.4% من أهدافه داخل تلك المنطقة مقابل 28.8% لغريمه أرسنال.

المفاجأة تمثّلت في «نسور» خورفكان الذي أحرز 9 أهداف داخل تلك المنطقة العميقة، ليس فقط ليأتي ضمن قائمة «توب 10» الخاصة بها، بل ليتصدرها حسب نسبتها من إجمالي حصاده، إذ أحرز «النسور» 41% من أهدافه داخل الـ6 ياردات الخاصة بالمنافسين، يليه «السماوي» بـ32% ثم «العنابي» بـ28.6%، علماً بأن «أصحاب السعادة» سجّل 10 أهداف داخل تلك المنطقة العميقة، مقابل 9 لـ«الملك» و«النسور»، و8 لكل من «السماوي» و«الفرسان».

ورغم أن دفاع «الفارس» استقبل الكم الأكبر من تلك الأهداف «العميقة»، بإجمالي 16 هدفاً تُمثّل نسبة 32.6% بالنسبة له، كونه صاحب أضعف خطوط الدفاع في دورينا، إلا أن الإحصاءات الفنية كشفت «مفاجأة غريبة»، حيث بلغ معدل الأهداف التي سكنت مرمى «الملك» داخل الـ6 ياردات نسبة 53.3%، وهي الأكبر على الإطلاق، رغم كون دفاعات الشارقة هي الأقوى رقمياً.

وبين 15 هدفاً فقط تلقاها «الملك» في النُسخة الحالية، اهتزت شباكه 8 مرات من تلك النقاط العميقة، بينها 3 أهداف عبر الركلات الثابتة وهدف واحد من «النيران الصديقة»!