«مقام» بطل كأس حاكم الشارقة للخيول



عصام السيد (الشارقة)



تُوج الجواد «ايه أف مقام» لخالد خليقة النابودة، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي أُقيم ضمن الموسم الختامي لسباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق للموسم الحالي، والمقدم من شركة لونجين لمسافة 1700 متر، والمُخصص للخيول العربية الأصيلة، وبجوائز 250 ألف درهم.

واستطاع «أيه أف مقام» أن يمنح خالد النابودة، والمدرب أرنست أورتيل «الثنائية»، بقيادة احترافية من الفارس تاج أوشي، بعد أداء قتالي توج به جهوده، ليقطع مسافة الشوط في 1:57:32 دقيقة.

وشهد منافسات السباق الذي أُقيم على مدار 6 أشواط، بجوائز بلغت 480 ألف درهم.

وقام بتتويج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون ممثل الشركة الراعية لونجين للساعات السويسرية، وتسلم جائزة الشوط الرئيسي خالد خليفة النابودة.

وأُقيم السباق بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 81 جواداً.

ونال الجواد «كدر» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط الرابع لمسافة 2700 متر، على لقب ماراثون الشارقة، وسجل البطل 3:18:11 دقيقة.

ونال «عزوز» لإسطبلات الريف، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب لونجين ماستر كوليكشن، وسجل البطل 1:20:53 دقيقة.

وفاز الجواد «أيه أف قاده» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز، بلقب الشوط الثاني، لمسافة 1000 متر، على لقب لونجين ليجند دايفر، مسجلاً 1:05:33 دقيقة.

واستطاع الجواد «متفجر ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان، بإشراف جاكي ويكهام، وقيادة سام هتشكوت، أن يتوج بلقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب لونجين دولشي فيتا، وسجل البطل 2:22:69 دقيقة.

وفي الشوط السادس والختامي لمسافة 2000 متر، على لقب لونجين ريكورد، استطاع الجواد «دبي فيجن» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، من خطف اللقب بعد فاصل من الإثارة والتشويق، مسجلاً 2:09:16 دقيقة.