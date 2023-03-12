رونالدو والنصر لتعويض خيبة الدوري بالكأس

الرياض (أ ف ب)

يسعى النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعويض خيبة خسارة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، ببلوغ نصف نهائي كأس الملك، عندما يستضيف أبها في ربع النهائي الثلاثاء، فيما يحل الاتحاد المتصدر على الفيحاء حامل اللقب الاثنين.

وتنازل النصر عن الصدارة بخسارته أمام مطارده المباشر الاتحاد 1-0 الخميس، الذي بات يتقدم عليه بفارق نقطة.

ورغم هذه الانتكاسة، يتمسك الاتحاد بمسعاه نحو لقبه الأول في الدوري منذ عام 2019 مع تبقي 10 مراحل على النهاية.

سيحاول مصالحة جماهيره أولاً من خلال بلوغ نصف نهائي الكأس، عندما يلاقي أبها صاحب المركز الثاني عشر في الدوري.

ويأمل رونالدو الذي وصل بصفقة خيالية إلى النصر مطلع العام في معانقة الشباك مجددًا، بعدما غاب عن التهديف في آخر مباراتين ضد الباطن والاتحاد وسجل 8 أهداف مع الفريق حتى الآن.

وسيفتقد النصر لجهود البرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري (13) والأرجنتيني بيتي مارتينيز للإصابة.

ورغم أن النصر توج بلقب كأس الملك في ست مناسبات، يعود اللقب الأخير للعام 1990، علمًا أن المسابقة توقفت بين 1991 و2007.

أما الاتحاد المنتشي من تربعه على صدارة الدوري متمسكًا بحلم التتويج الأول منذ 2009، يحل على الفيحاء حامل اللقب الاثنين متطلعًا للثأر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسقط الاتحاد أمام منافسه 1-0 في نصف نهائي الموسم الماضي بهدف سجله محمد أبو سبعان، كان كافيًا لصعود البرتقالي للمباراة النهائية والتتويج على حساب الهلال.

بدوره، يملك الفيحاء مهمة ثأرية بعد خسارته مباراة الكأس السوبر ضد الاتحاد هذا الموسم. وبلغ ربع نهائي الموسم الحالي بفوزه على الخليج 3-1، فيما تأهل الاتحاد على حساب الشباب بفضل ركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1.

ومع أن نتائج الفيحاء تحسنت في الفترة الأخيرة ونجح في الابتعاد عن صراع الهبوط في الدوري، خسر مباراته الأخيرة أمام الشباب 2-3.

يملك لاعبين مميزين أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري أنتوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز وسامي الخيبري وسلطان مندش.

في المقابل، يقدم الاتحاد موسمًا رائعًا، فبعد تتويجه بلقب الكأس السوبر وخطفه صدارة الدوري من النصر، يتطلع إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي الكأس.

ويضم الاتحاد في صفوفه مجموعة كبيرة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنيه كورنادو ورومارينيو، والمصري أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله وأحمد شراحيلي ومدالله العليان وعبدالعزيز البيشي.

وتنتظر الهلال مهمة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد الثلاثاء.

وسقط الهلال على أرضه أمام منافسه 2-1 الاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بالدوري.

ويغيب عن الهلال الذي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا المالي موسى ماريجا وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهة التعاون في الدوري بسب الإصابة.

في المقابل يقدم الفتح مستويات كبيرة ونتائج إيجابية، ويأمل في تجاوز عقبة مضيفه وتكرار فوزه على خصمه في أقل من أسبوع.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد الفوز على الاتفاق 4-0، فيما تأهل الفتح بعد الفوز على الطائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ويبحث الوحدة وضيفه الباطن عن بطاقة العبور عندما يلتقيان الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في أول مواجهة تجمعهما في مسابقة كأس الملك.