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الرياضي

الشارقة يواجه الأهلي البحريني في «خليجية اليد»

الشارقة يواجه الأهلي البحريني في «خليجية اليد»
12 مارس 2023 17:00

 
رضا سليم (دبي)

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يخوض الشارقة، الاثنين، مباراته الأخيرة أمام الأهلي البحريني، في ختام المجموعة الثانية، ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في «النسخة 39» لكرة اليد التي يستضيفها النجمة البحريني، وتحدد المباراة مصير «الملك» من التأهل إلى نصف النهائي.
ويتصدر الكويت الكويتي قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، وضمن التأهل رسمياً إلى «المربع الذهبي»، ويلتقي في المباراة الأخيرة مع الصفا السعودي الذي خسر مباراته أمام الأهلي «وصيف المجموعة» برصيد نقطتين، والشارقة الثالث وله «نقطة»، والصفا الأخير «نقطة».
وتقلصت حظوظ الشارقة في التأهل بعد الخسارة أمام الكويت، إلا أن هناك بصيصاً من الأمل، وهو فوزه على الأهلي، مقابل خسارة الصفا، أو تعادله أمام الكويت، ويصطدم الشرقاوية بالطموحات البحرينية، خاصة أن البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم، حيث يسعى الأهلي للفوز وحسم بطاقة التأهل الثانية لمصلحته، بعدما نجح في أحياء آماله، عقب فوزه على الصفا 22-21، وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الكويت 20-27.

الشارقة
كرة اليد
البحرين
النجمة
الكويت
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