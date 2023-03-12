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الرياضي

«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»

«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»
12 مارس 2023 15:23

 
الظفرة (وام)


تُوج المحمل «الأريام» لمالكه النوخذة أحمد سالم أحمد الحمادي، بلقب سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وخليفة راشد الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

 

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ويعد السباق الجولة الأولى لهذه الفئة، وأقيم لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 100 محمل شراعي من مختلف إمارات الدولة، حيث انطلق من جزيرة أبو الأبيض، وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.
وشهد سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، منافسة قوية بين المحامل المشاركة من أجل الوصول إلى خط النهاية، والتتويج بأحد المراكز الأولى.
وأشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالنجاح الذي حققه السباق والتنافس القوي بين المشاركين، وبالحضور الجماهيري الكبير الذي منح الحدث زخماً إضافياً، وأشعل حماس البحارة والنواخذة في المراحل الأخيرة من السباق.
وقال إن تعاون نادي أبوظبي للرياضات البحرية مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في تنظيم السباقات التراثية والفعاليات المختلفة في المهرجان، يأتي وفق رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة التراث الإماراتي الأصيل في نفوس الشباب، وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على هذا الموروث الغني بتفاصيله المميزة.
وأضاف أن المهرجان يمثل محطة رائعة لتقديم تراث الإمارات المتنوع في العديد من مفرداته، ونحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير، ونشارك بتنظيم السباقات التراثية والفعاليات والأنشطة الأخرى، وهذا دور أصيل للنادي لنشر ثقافة الحفاظ على التراث ونقله للأجيال بكل المعاني الجميلة التي يحملها.

أبوظبي
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