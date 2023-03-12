«هدايا» التحكيم لـ«الريال» لا تُنسى!

عمرو عبيد (القاهرة)

يستمر الصراع بين الغريمين الإسبانيين، ريال مدريد وبرشلونة، داخل ملاعب الكرة وخارجها، حيث تمكن "الملكي" من الفوز على إسبانيول 3/ 1 في الجولة 25 من "الليجا"، ليقلص الفارق "مؤقتاً" مع "البارسا" إلى 6 نقاط، قبل مواجهة الليلة بين "المتصدر" وأتلتيك بلباو في ملعب "سان ماميس"، ويأمل "الميرنجي" في الحصول على هدية من "الأسود" لوضع غريمه تحت ضغط أكبر على صعيد المنافسة في المسابقات المحلية، مثلما يُجاهد للإجهاز عليه بسبب قضية الفساد التحكيمي، ولهذا خرجت الصحف المدريدية مهددة "البارسا"، حيث كتبت "آس" أن فينيسيوس جونيور يُحذر برشلونة بعد "ريمونتادا" ليلة أمس، كما قالت "ماركا" إن هذا هو الوجه الحقيقي للريال، وأشادت الصحيفتان بموقف إدارة "الملكي" الأخير من ضرورة التدخل بكل قوة في قضية "نيجريرا" المشتعلة حالياً!

وبالطبع لم تصمت الصحف الكتالونية إزاء هذا التصعيد، الكروي والإداري، حيث ردت "لي سبورتيو" بأن "غريزة الخطر" والدفاع عن الكيان الكتالوني تدفع تشافي وكتيبته لحسم "الليجا" مُبكراً وعدم التفريط في نقاط مواجهة "سان ماميس" الصعبة، في حين دعت "سبورت" فريقها المدعم بعودة الهداف القدير، ليفاندوفسكي، إلى الانطلاق نحو اللقب بأقصى سرعة، بينما وصفت "موندو ديبورتيفو" المباراة بـ"الفخ" نظراً لصعوبة مواجهة "الأسود" في عقر دارها.

وبعيداً عن الصراع الكروي المستمر، سخر محللو "موندو ديبورتيفو" من الاتهامات الموجهة إلى برشلونة، من دون دليل رسمي أو مستندات موثقة، وهو ما أشارت إليه "ماركا المدريدية" نفسها، مؤكدة أن ما صدر عن المدعي العام الإسباني مجرد تكهنات وشكوك بلا دليل، وأفردت "موندو" صفحاتها لتقرير حول كم الأخطاء التحكيمية التي منحت ريال مدريد انتصارات غير مستحقة، حسب رأيها، على برشلونة في السنوات الأخيرة، وعددت حالات احتساب ركلات جزاء غير صحيحة لـ"الملكي" وإلغاء أهداف صحيحة لـ"البلوجرانا" خلال مباريات "الكلاسيكو"، تحت عنوان "القائمة الأخرى لنيجريرا"، وكتبت في تحليل آخر أن إدارة برشلونة متحفزة جداً بسبب رد الفعل المدريدي "غير المتوقع"، بينما ذكرت في مقال آخر تصريحاً قديماً للحكم خوسيه بلازا الذي قال فيه حسب تقريرها "لن يفوز البارسا بالدوري طالما أنا هنا!"، وتساءلت الصحيفة حول كيفية مرور هذا الأمر من دون عقاب أو شكوى، في حين ثار الجميع الآن في إسبانيا إزاء اتهام بلا دليل أو سند قانوني ضد برشلونة!

وفي إيطاليا، يتحدث الجميع عن تحليق نابولي وحيداً متربعاً فوق قمة "الكالشيو"، لدرجة أن صحيفة "كورييري ديللو سبورت" عنونت غلافها بالقول "لا يوجد سوى نابولي"، بعدما أعاد "السماوي" الفارق في الصدارة إلى 18 نقطة مع إنتر ميلان، بينما اهتمت "توتوسبورت" بوضع بول بوجبا مع يوفنتوس وسألت هل يُمكن للنجم الفرنسي استعادة حب جماهير وإدارة الفريق بعد غياب طويل؟، ووسط المنافسة الحامية بين مانشستر سيتي وأرسنال في "البريميرليج"، اهتمت الصحف الإنجليزية بالأزمة بين يورجن كلوب وجاري لينيكر التي وصفتها "ستار سبورت" بـ"العاصفة الهائلة"، في حين أشارت إلى أن انتقال هاري كين إلى مانشستر يونايتد لن يوقفه أحد على الإطلاق.