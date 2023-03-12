دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء

برلين(د ب أ)

يعتقد سيبستيان كيل المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند الألماني، أن فريقه ما زال بإمكانه إبعاد بايرن ميونيخ عن لقب الدوري الألماني "بوندسليجا" لأول مرة في آخر 11 موسماً، رغم تعادل فريقه مع شالكه 2/2 أمس السبت.

وجاء التعادل المثير في الديربي، في الوقت الذي فاز به بايرن على أوجسبورج 5/ 3، هذه النتائج تعني أن بايرن ميونيخ تصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن دورتموند مع تبقي عشر مباريات متبقية من الدوري.

وقال كيل للصحفيين: «كلنا نريد أن تستمر الإثارة في سباق التتويج بلقب الدوري حتى النهاية. لهذا السبب كانت خسارة النقطتين مؤلمة. ولكن لم تنته الأمور بعد».

وتقدم دورتموند مرتين قبل أن يتعادل معه شالكه في مباراة ديربي الرور رقم 100 بين الفريقين، وهو التعادل الذي أنهى سلسلة انتصارات دورتموند المتتالية عند ثماني مباريات.

وقال كيل: «كان أمراً مزعجاً للغاية، وغير ضروري على الإطلاق. يمكننا أن نكون راضين للغاية عن الشوط الأول. كان ينبغي أن نسجل هدفاً ثانياً على الأقل، وربما ثالثاً».

وتغلب بايرن على أوجسبورج بفضل أول هدفين في البوندسليجا للمدافع بنيامين بافارد. وكان اللاعب الفرنسي الدولي أشار في وقت سابق إلى أنه حريص على الرحيل عن بايرن، علماً بأن عقده ينتهي في 2024، ولكنه حالياً يلعب لوقت أطول كقلب دفاع بدلاً من مركز الظهير الأيمن وتعافى من فترة صعبة على المستوى الشخصي وفي الملعب.

وأثنى مسؤولو بايرن ميونيخ على اللاعب أمس السبت، ويبدو أن اللاعب منفتح على تمديد تعاقده. وقال لقناة «بيلد» اليوم الأحد: «أركز على أدائي، وأنه يمكننا الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات بنهاية الموسم. بعدها سيكون لدينا الوقت للتحدث بشأن مستقبلي».