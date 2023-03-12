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جارديم والغساني «كلمة السر» في عودة «الفرسان»

جارديم والغساني «كلمة السر» في عودة «الفرسان»
12 مارس 2023 13:54

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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لعب ليوناردو جارديم جارديم مدرب شباب الأهلي دوراً مهماً في عودة «الفرسان» أمام الجزيرة، بعد التأخر بهدفين، ورغم انتهاء الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» بهدفي علي مبخوت وكوليبالي، إلا أن متصدر «دوري أدنوك للمحترفين» عاد بقوة في الشوط الثاني.
وكانت تعليمات وكلمات جارديم، خلال استراحة ما بين الشوطين «كلمة السر» في التحول الكبير، حيث أكد المدرب البرتغالي أنه تحدث كثيراً مع اللاعبين في بعض «التفاصيل المهمة»، أبرزها السيطرة شبه التامة للاعبي الجزيرة، والتمرير السهل في قلب الدفاع، وضرورة علاج السلبيات بالهدوء والتركيز والتمرير الصحيح.
وأشار في حديثه إلى اللاعبين: الجزيرة أفضل منكم في كل شيء، على مستوى صناعة الهجمات والتمرير، وعلينا العودة سريعاً وقوياً خلال الشوط الثاني.
ولم يكتف جارديم بتعليمات ما بين الشوطين، ولكنه لعب الدور الأكبر في التغييرات، على رأسها نزول «البديل الذهبي» يحيى الغساني بدلاً من عبد الله النقبي مع انطلاقة الشوط الثاني، ولعب الغساني دوراً مهماً في تحويل الهجوم تجاه مرمى الجزيرة، كما أنه صاحب هدف «التعادل الثمين» في الدقيقة 71، ليؤكد أنه «ورقة رابحة» مع الفريق هذا الموسم، ويستحق أن يكون أهم أوراق جارديم الذي ينقذ الفريق في العديد من «المواقف الصعبة».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الجزيرة
ليوناردو جارديم
يحيى الغساني
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