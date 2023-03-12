38 بطاقة تكشف ضغوط «الصراع الملتهب»!



علي معالي (دبي)



كشفت «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» الضغوط الكبيرة والصراع الملتهب بين جميع الفرق، سواء في «سباق المقدمة»، أو «صراع القاع»، وحتى «المنطقة الدافئة» في وسط الترتيب، بدليل أنها شهدت 6 بطاقات حمراء، إضافة إلى عدد كبير من الإنذارات، وصل إلى «32 بطاقة»، وهو معدل مرتفع، بإجمالي «38 بطاقة».

شهدت مباراة القمة بين شباب الأهلي والجزيرة «بطاقة حمراء» لكل فريق، والغريب أن الطرد جاء في الدقائق الأخيرة، مما يؤكد حجم الضغوط على اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية في «سباق القمة».

وحصل عيد خميس لاعب «الفرسان» الذي شارك بدلاً من أحمد نور الله في الدقيقة 92، على «بطاقة صفراء» في الدقيقة 93، وخرج مطروداً في الدقيقة 96، وفي المقابل نال كوليبالي لاعب «فخر أبوظبي» على البطاقة الحمراء في الدقيقة 98.

والأمر ليس مرتبطاً بالمقدمة فقط، بل إن «صراع القاع» دليل آخر على الضغوط، يكفي أن مباراة البطائح والظفرة شهدت 11 بطاقة، بواقع حالتي طرد و9 إنذارات، البداية في نهاية الشوط الأول، من نصيب فهد خميس «البطائح»، وخالد الدرمكي «الظفرة» قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، والمباراة الوحيدة التي شهدت العدد الأقل من البطاقات جمعت بين عجمان وخورفكان «إنذار واحد فقط».

وهناك 4 مباريات شهدت كل منها 5 بطاقات صفراء، وهي الوحدة مع العين، والوصل مع الشارقة، والجزيرة مع الأهلي، وهي مواجهات قمة، والرابعة بين النصر وبني ياس.

ومع نهاية «الجولة 19» وصلت البطاقات الحمراء في الدوري إلى «العدد 34»، يتقدمها بني ياس «5»، وشباب الأهلي والشارقة «4»، والظفرة واتحاد كلباء والوصل «3» وعجمان العين والجزيرة والوحدة ودبا «2»، وواحدة للبطائح والنصر، ويتصدر محمد إسماعيل مدافع عجمان قائمة اللاعبين أصحاب البطاقة الحمراء بحصوله عليها مرتين.