العين والجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي إلى «سوبر الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

حلقت أندية العين والجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي في المرحلة الثانية لـ «كأس سوبر الطائرة»، وتأهلت إلى المرحلة الثانية بفوز العين على الوصل 3-0، والجزيرة على حساب النصر 3-2، وبني ياس أمام حتا 3-1، وشباب الأهلي بتفوقه على عجمان 3-0 في الدور التمهيدي.

وأقيمت 4 مباريات مساء السبت، ضمن الدور التمهيدي لـ «سوبر الطائرة» على ملاعب محايدة، والذي شهد تألق «الأربعة الكبار» ممثلين في «الزعيم» و«فخر أبوظبي» و«السماوي» و«الفرسان»، المتأهلين إلى المرحلة الثانية، والتي تُلعب من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.

وحدد اتحاد الطائرة أيام 17 و18 و19 مارس الحالي موعداً لإقامة الدورة المجمعة الأولى بنادي شباب الأهلي بدبي، بواقع مباراتين في كل يوم، على أن يحتضن نادي بني ياس الدورة المجمعة الثانية أيام 24 و25 و26 مارس، قبل إعلان «بطل السوبر» كثالث ألقاب الموسم الحالي لفئة الرجال للكرة الطائرة بعد تتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة، فيما ظفر بني ياس بدرع الدوري.

وتحتفل «كأس سوبر الطائرة» للموسم الحالي، بالشكل الجديد لتنظيم المسابقة بمشاركة 8 أندية بنظام خروج المغلوب في الدور التمهيدي، بدلاً عن نظامها السابق بإقامة مواجهة تجمع بطل الدوري بحامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم السابق.

ويقضي النظام الجديد للسوبر بخوض الفرق أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في دوري الرجال الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتتأهل الفرق الأربع الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، والتي تُلعب من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.

على صعيد متصل، حسم فريق نادي الوصل مباراة ذهاب نهائي دوري السيدات، أمام مضيفه سيدات الشارقة بالفوز 3-2 مساء السبت، في انتظار مواجهة الإياب الحاسمة والمقررة السبت المقبل على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وجاء تأهل سيدات الوصل والشارقة لنهائي دوري السيدات للموسم الحالي 2022- 2023، والذي يشهد مشاركة 8 أندية، بعدما تصدر الأول ترتيب المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه فرق فهود زعبيل، سيدات الشرقية، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، واسبريا، فيما ضمت المجموعة الأولى التي تصدر ترتيبها سيدات الشارقة، فرق الجامعة الأميركية، أكاديمية آيبيك، وايلد كاتس، وأبوظبي سبايكرز.

نتائج «الدور التمهيدي»

العين - الوصل 3-0

الجزيرة - النصر 3-2

بني ياس - حتا 3-1

شباب الأهلي - عجمان، 3-0

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الدورة المجمعة الأولى: 17 و18 و19 مارس «شباب الأهلي»

الدورة المجمعة الثانية: 24 و25 و26 مارس «بني ياس»