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الرياضي

«النقطة 8» تجدد أمل «الفارس»!

«النقطة 8» تجدد أمل «الفارس»!
12 مارس 2023 13:30

علي معالي (دبي)
بعد سلسلة هزائم متتالية وصلت إلى 5 مباريات، وقف نزيف النقاط الضائعة من فريق الظفرة، بحصوله على نقطة من لقاء البطائح، ليرتفع الرصيد إلى 8 نقاط من أصل 19 جولة بدوري أدنوك للمحترفين حتى الآن.
المحصلة لا زالت ضعيفة للغاية، وجعلت الفريق في مهب الريح باحتلاله للمركز قبل الأخير في الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن القاع، الذي يقبع به في دبا، ويسبقه بفارق 9 نقاط كل من النصر والبطائح (17 نقطة).
ويرفض المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي الاستسلام، ويقول: «نقطة البطائح أعتبرها دفعة للأمام، ولن نرفع الراية البيضاء أو نعلن الاستسلام، طالما أن هناك أملاً في البقاء، ولكن علينا أن نحاول العمل بجد ووتيرة أقوى، وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على العبور».
ويرى المدرب أن فقدان الاستفادة الإيجابية من اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس أضاعت على «الفارس» النقاط كاملة، وتم الاكتفاء بنقطة واحدة فقط وقال: «نقطة خارج الملعب في ظل الضغوط التي نعيشها تدفعنا معنوياً للأمام، وإيقاف النتائج السلبية، ولن نستسلم، وسوف نظل نحارب حتى الرمق الأخير من أجل الفوز مستقبلاً للحفاظ على بقاء الظفرة في دوري المحترفين».
وأضاف: «أنا دائماً متفائل، والفوز في مباراتين من الممكن أن يقلب الموازين، وهو ما نبحث عنه، وما زال الأمل موجوداً والفرص متاحة».

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