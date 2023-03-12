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«الهدف 400».. «صك» صدارة «الفرسان»

«الهدف 400».. «صك» صدارة «الفرسان»
12 مارس 2023 13:21

معتصم عبدالله (دبي)
منح الهدف رقم 400 في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2022-2023، والذي حمل توقيع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا صانع ألعاب شباب الأهلي، نقاط الفوز لفريقه أمام مضيفه الجزيرة 3-2، ليبقى «الفرسان» في صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة.
وانتظر «دورينا» حتى اليوم الثاني للجولة 19 للاحتفال باكتمال المئوية الرابعة في الموسم الحالي، بعدما انتهت الجولة 18 بإجمالي 381، وصولاً إلى قمة الجزيرة وشباب الأهلي التي شهدت الاحتفال بالهدف 400 بواسطة كارتابيا من ركلة جزاء.
ومهد الهدف 400 الطريق أمام «الفرسان» لتحقيق «ريمونتادا تاريخية»، بعدما نجح في تحويل التأخر أمام مضيفه الجزيرة بهدفين في الشوط الأول لفوز 3-2، وهي المرة الأولى، التي ينجح خلالها شباب الأهلي في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز في دوري المحترفين.
واحتفل كارتابيا، الذي وضع بصمته على الهدف 400 والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84، بصدارته لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف لشباب الأهلي في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، وصناعة أربعة أهداف أخرى لبقية زملائه، ويتصدر كارتابيا قائمة هدافي «الفرسان» في الدوري بفضل أهدافه الثمانية.

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