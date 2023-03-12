مدرب الوصل يستعيد ذكريات «الهدف الشهير» مع برشلونة

مراد المصري (دبي)



استعاد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل، ذكرياته هدفه الشهير الذي سجله مع برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد في مثل هذا اليوم «12 مارس 1997»، قبل 26 عاماً، في مباراة تاريخية قلب فيها «الكتالوني» تأخره بثلاثية نظيفة، إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 5-4، في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيتزي الهدف الخامس والحاسم، وسط فرحة كبيرة في ملعب «كامب نو»، حيث يقوم حساب النادي الإسباني، باستعادة ذكريات هذا الهدف سنوياً.

وقال بيتزي رداً على سؤال «الاتحاد»، حيث ابتسم بعد ترجمة السؤال إلى الإسبانية، مستذكراً هذا الهدف الذي يعتبر ربما الأبرز في مسيرته لاعباً، وقال: هناك أوقات جميلة في مسيرتي، والهدف لا يزال راسخاً في ذاكرتي، والشغف المرتبط به متميز للغاية بعد كل هذا الوقت.

ورداً على عيش أجواء الأهداف في الوقت القاتل مدرباً، خصوصاً بعد هدف فابيو ليما في شباك الشارقة، قال: الطبع تركيزي بالكامل مع الوصل، ويجب أن ندرك أن كرة القدم فيها أوقات إيجابية وأخرى سلبية، ويجب التعامل مع المشاعر بشكل متوازن، وفي التدريب أعيش جميع المباريات بنفس الحماس كما كنت لاعباً.

