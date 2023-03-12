يدفاي.. «السبع السمان»!

معتصم عبدالله (دبي)



لم يجد المدافع الكرواتي تين يدفاي «27 عاماً»، لاعب العين أفضل من مباراة «الكلاسيكو» لفريقه أمام مضيفه الوحدة، في قمة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، للاحتفال بباكورة أهدافه في الدوري، في مباراته الرسمية السابعة في الدوري بقميص «الزعيم»، حينما افتتح التسجيل في الدقيقة 25، من كرة حاول إرسالها عرضية، لتسكن مرمى الحارس محمد الشامسي، في المباراة التي انتهت بفوز «الزعيم» بثلاثية نظيفة.

وواكب الهدف الأول للمدافع الكرواتي مع «الزعيم» انتصار فريقه السابع على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ أول ظهور ليدفاي في التشكيلة الأساسية للعين أمام مضيفه البطائح 3-2، ضمن «الجولة 13»، لتعقبها انتصارات متتالية أمام عجمان 5-1، والظفرة 4-1، الجزيرة واتحاد كلباء 3-2، دبا 3-0، والوحدة 3-0.

وبدا أن العين وجد ضالته في المدافع المتألق، بعدما حافظ «الزعيم» على نظافة شباكه في 4 من أصل 10 مباريات خاضها مع فريقه في كل المسابقات، حيث خسر «الزعيم» مباراة وحيدة، بمشاركة يدفاي أمام الشارقة 0-1 في «كأس السوبر».

وينسجم تألق المدافع الكرواتي وصاحب «العلامة الكاملة» في المشاركة مع فريقه في سبع مباريات على التوالي، بمعدل 630 دقيقة من دون تبديل، مع مشواره الاحترافي المتميز، والذي انطلق عام 2013 في صفوف دينامو زغرب، ليلعب بعدها في أندية روما، باير ليفركوزن، وأوجسبورح، قبل الاستقرار مع لوكوموتيف موسكو منذ عام 2021، وصولاً إلى محطته الحالية مع العين، واحداً من أبرز صفقات «الميركاتو الشتوي».

ورأى الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين أن توقيت الهدف الأول في مباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة، والذي حمل توقيع يدفاي مهد طريق الفوز المستحق، وقال: «من الجيد أننا تمكنا من تسجيل هدف السبق في توقيت مناسب، قبل أن نفرض سيطرتنا على مجريات اللعب، والمؤكد أنه من الصعب جداً على لاعبي الفريق اللعب كل ثلاثة أيام، وأتمنى أن نستمر بنفس الأداء خلال استحقاقاتنا المقبلة».

وأضاف: «قدم اللاعبون أداءً رائعاً، ولن أتحدث عن الأسماء، لكن هناك لاعبين في قائمة الفريق تحسن أدائهم بصورة واضحة والجمهور يعرفهم».

من جانبه، لم يخف يدفاي فرحته بهدفه الأول في الدوري أمام الوحدة، وفوزه فريقه بثلاثية نظيفة، وقال: «كنت محظوظاً التسجيل من كرة أرسلتها عرضية وسكنت الشباك، ولكن الجزء الأهم في كل أحداث المباراة هو فوزنا بالنقاط الثلاث واستمرار النتائج الإيجابية، والجميع قاتل من أجل تحقيق الانتصار في الديربي».

وحول تأثير اللعب كل ثلاثة أيام على مردود اللاعبين والفريق بأكمله، قال: «خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام لا يتعبنا، كوننا نستمتع باللعب، ولدينا الثقة الكافية في قدراتنا».