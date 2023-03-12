«ند الشبا» تعتمد فرق «الطائرة»



دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة التي تقام من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات «النسخة العاشرة» من الدورة المقررة خلال رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

ويستمر تسجيل اللاعبين وأعضاء الطاقمين الفني والطبي، وفق الشروط المعتمدة باللائحة، حتى منتصف ليل 20 مارس الجاري، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق، و10 لاعبين حداً أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، ويمكن للفرق المشاركة استبدال 4 لاعبين بحد أقصى من 25 إلى 27 مارس، وذلك تيسيراً على الفرق، لاختيار أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولة، ويتم تسجيلهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد في الموقع الرسمي للدورة.

ويتم اعتماد قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة، وفق الشروط الواردة باللائحة العامة للبطولة، والتي تم تعميمها على الفرق المشاركة، وتعقد اللجنة المنظمة اجتماعاً فنياً مع الفرق المشاركة يوم 28 مارس، بعد اعتماد قائمة اللاعبين في جميع الفرق.

وتقام مراسم القرعة في الساعة الحادية عشرة صباح 22 مارس، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدراء الفرق، ويتم الإعلان عن جدول المباريات عقب القرعة مباشرة، كما يتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين، تتكون كل منها من 4 فرق. وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان إلى النهائي، ويلعب الخاسران على المركز الثالث.

وتنظم مباريات البطولة وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة واللوائح المعمول بها في اتحاد الكرة الطائرة، باستثناء التعديلات الواردة باللائحة المعتمدة وملحقاتها أو التعاميم الصادرة عن اللجنة الفنية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن إغلاق باب التسجيل في بطولة الجو جيتسو نظراً لاكتمال عدد المسموح به للمشاركة في البطولة، على أن تقام المنافسات يوم 24 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

ويتواصل التسجيل في باقي الرياضات التي تتضمنها الدورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة، والذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات وشروط المشاركة، ويغلق باب التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة 16 مارس، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين 23 مارس، فيما يتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة البادل حتى 15 مارس، والمبارزة والقوس والسهم حتى 21 مارس، وسباق الدراجات الهوائية بجميع فئاته 25 مارس، ويُغلق باب التسجيل للمشاركة في سباق الجري 3 أبريل.