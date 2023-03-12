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«العميد» ينجو من «فخ الأرض»!

«العميد» ينجو من «فخ الأرض»!
12 مارس 2023 11:00

 
رضا سليم (دبي)

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عاندت الأرض أصحابها في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحدث ذلك في 6 مباريات، سواء بالخسارة أو التعادل، والاستثناء الوحيد فريق النصر الذي نجح في الفوز على بني ياس بهدف من ضربة جزاء، ولم ينج «العميد» من عناد الأرض في الجولات السابقة، بدليل أنه خسر بملعبه 5 مباريات، وتعادل في مباراة، منذ بداية الموسم حتى الآن.
وتعد مباريات القمة هي الأبرز في «عناد الأرض» مع أصحابها، رغم الحضور الجماهيري الكبير والمساندة في المدرجات، حيث خسر الوحدة أمام العين بثلاثية، وفشل «العنابي» في إرضاء جماهيره العريضة، وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها «أصحاب السعادة» على أرضه، وسبق أن تعثر أمام اتحاد كلباء وعجمان. وتكرر الأمر مع الجزيرة الذي خسر في ملعبه وأمامه جماهيره من شباب الأهلي 2-3، وهي الخسارة الثالثة لـ «فخر أبوظبي» على أرضه، وخسر من قبل أمام عجمان والوحدة.
وشهد استاد زعبيل، تعادل الوصل مع الشارقة بهدف لكل منهما، وتعد النتيجة مخيبة لأصحاب الأرض، رغم أن الضيوف كادوا يحسمون المباراة لمصلحتهم، إلا أن ليما «المنقذ» عاد في التوقيت المناسب، وأحرز هدف التعادل، وهو التعادل الرابع لـ «الإمبراطور» على ملعبه، وسبق أن تعادل مع الوحدة ودبا واتحاد كلباء.
وشهدت الجولة أيضاً 3 تعادلات، خورفكان على أرضه أمام عجمان 2-2، بعدما تقدم بهدفين، ولم ينحز له ملعبه، والبطائح أمام الظفرة 1-1، فيما فشل دبا في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعادل مع اتحاد كلباء 2-2.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
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