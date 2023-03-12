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«الإمارات» يتصدر كأس رئيس الدولة للبولو

«الإمارات» يتصدر كأس رئيس الدولة للبولو
12 مارس 2023 10:09

غنتوت (الاتحاد)

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تصدر فريق الإمارات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في «النسخة 23» المقامة حالياً بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي غنتوت.
وجاءت صدارة فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، وذلك على حساب فريق غنتوت، بقيادة ناصر الشامسي بنتيجة 11-10، وجاءت المباراة سريعة من الفريقين.
سجل توماس بيريسفورد لاعب الإمارات 6 أهداف، من بينها 3 ضربات جزاء، بالتساوي مع ماركوس أريا لاعب غنتوت الذي أحرز 6 أهداف أيضاً منها 3 ضربات جزاء.
ورفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط، من انتصارين متتاليين، وبقي غنتوت في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ذئاب الحبتور برصيد نقطتين لكل منهما بفوز وخسارة، بعد أن نجح الحبتور بقيادة حبتور الحبتور في حصد الفوز الأول على حساب أبوظبي 9-4، ليعوض خسارته الأولى أمام غنتوت، فيما تكبد فريق أبوظبي الخسارة الثانية ليبتعد عن المنافسة على الصعود إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني في الترتيب العام للدور الأول، فيما يلعب الثالث والرابع على «مراكز الترضية».
وأدار مباريات الجولة الثانية طاقم التحكيم الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.
وتحدد جولة الأربعاء «الثالثة والأخيرة» في الدور التمهيدي طرفي النهائي، حيث يلتقي الإمارات مع ذئاب الحبتور، وغنتوت مع فريق أبوظبي في «ديربي» خاص.

البولو
كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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