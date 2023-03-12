ليما «الكعب العالي» أمام «الملك»



مراد المصري (دبي)



أحرز فابيو ليما هدفاً رائعاً بـ «الكعب»، أدرك به الوصل التعادل أمام الشارقة في الوقت القاتل، ليتصدر المشهد في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويرسخ تفوق اللاعب الذي يملك ذكريات جميلة أمام «الملك».

وسجل ليما أول أهدافه على الإطلاق في «دوري المحترفين» أمام الشارقة بالذات، عندما قاد «الإمبراطور» إلى الفوز 1-صفر في أكتوبر 2014، وعزز ليما الآن موقعه في صدارة هدافي مواجهات الفريقين في الاحتراف، برصيد 11 هدفاً.

واللافت أن ليما أسهم بـ 8 من آخر 11 هدفاً لـ «الإمبراطور» في مرمى الشارقة بالدوري، بعدما سجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليؤكد مجدداً أنه ورقة رابحة، عندما يتعلق بلقاء «الملك» تحديداً.