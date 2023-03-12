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الرياضي

«العودة الكبيرة» تمنح «الفرسان» 15 نقطة

«العودة الكبيرة» تمنح «الفرسان» 15 نقطة
12 مارس 2023 10:00

 
مراد المصري (دبي)

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يمتاز شباب الأهلي بروح الإصرار وقلب الموازين هذا الموسم، وأسهم ذلك في قلب تأخره بهدفين أمام الجزيرة إلى فوز بـ «ثلاثية»، ليرسخ «الفرسان» موقعه في صدارة قائمة إحصائيات أكثر الفرق حصداً للنقاط، بعد التأخر في النتيجة، بإجمالي 15 نقطة حصدها الفريق بهذه الطريقة.
ونجح البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي في القتال خلال أغلب مبارياته، وعدم الاستسلام مبكراً، أو خلط أوراقه، في حال استقبال الأهداف، حيث سبق أن تفوق على الجزيرة تحديداً هذا الموسم، بعد استقباله هدف التعادل، قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، في الدور الأول، ليحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وهذه المرة عرف جارديم كيف يخرج بالنقاط الثلاث، في مباراة شهدت نجاح «الفرسان» في كسب النقاط الكاملة للمرة الأولى طوال مشواره في دوري المحترفين، بعد التأخر بالنتيجة بهدفين في الشوط الأول.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
شباب الأهلي
ليوناردو جارديم
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