روكي.. «الظهور الأول» مع عجمان



رضا سليم (دبي)



شارك الكاميروني روكي مارسيانو «21 عاماً» مهاجم عجمان أمام خورفكان، ضمن «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليدشن ظهوره الأول مع «البرتقالي»، منذ التعاقد معه خلال «الانتقالات الشتوية».

دفع الصربي جوران باللاعب في الشوط الثاني، ولعب 25 دقيقة، وكان بمثابة ورقة في يد المدرب، للدفع به في توقيت محدد من المباراة، لقلب النتيجة لمصلحته، إلا أن روكي لم ينجح في هز شباك المنافس، رغم أن «البركان» نجح في العودة إلى المباراة، والخروج بالتعادل.

وشارك روكي مع عجمان تحت 21 سنة في 450 دقيقة خلال 5 مباريات، وسجل 3 أهداف حتى الآن، ويعد من اللاعبين الواعدين، وسبق له الحصول على لقب هداف الدوري الأوزبكي، حيث سجل 16 هدفاً في 22 مباراة، وسبق أن لعب لمنتخب بلاده في فئة الناشئين.

وتنتظر جماهير «البرتقالي» استمرار مشاركة روكي في المباريات المقبلة، من أجل تجهيزه، ليكون أحد العناصر الهجومية مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل حالة التألق في دوري 21 سنة، كما أن اللاعب يحتاج إلى الثقة، من أجل الدخول في «الفورمة»، والانسجام مع بقية اللاعبين.