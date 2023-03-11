تشيلسي يدخل مرحلة الهدوء

لندن(د ب أ)

أكد جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه بدأ يستعيد مستواه المعهود، وذلك بعد الفوز على ملعب ليستر سيتي 3/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم بينجامين تشايلويل بهدف لتشيلسي في الدقيقة 11 ثم تعادل باتسون داكا لليستر في الدقيقة 39، لكن تشيلسي حسم الفوز بهدفين حملا توقيع كاي هافيرتز في الدقيقة 45، وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 78.

وهذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يحقق فيها تشيلسي ثلاثة انتصارات متالية، حيث فاز في المباراتين الماضيتين على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني في طريقه لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليدخل الفريق مرحلة من الهدوء والاستقرار.

وقال بوتر: "كان أداءً جماعياً على مدار الأسبوع، العملية تستغرق بعض الوقت من أجل التطور، ولكن روح الأولاد تتطور وتنضج".

وأضاف: "أحب روح التضامن، الجميع يدعمون بعضهم البعض، يقاتلون من أجل اللعب، سعيد للاعبين، كانت فترة صعبة ، لكن هذا الأسبوع كان إيجابياً".

وأوضح: "هذا الأسبوع كان جيداً حقاً، ثلاثة انتصارات، بدأ الأمر بأداء ذات ملامح أمام ليدز يونايتد، ثم دورتموند، والفوز في مباراة اليوم رائع من جانب اللاعبين لأنه لم يكن سهلاً".