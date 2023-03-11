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الرياضي

مبابي ينقذ سان جيرمان من الموقف المحرج

مبابي ينقذ سان جيرمان من الموقف المحرج
12 مارس 2023 02:29

باريس (رويترز)

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سجل كيليان مبابي هدفاً في الدقيقة الأخيرة، ليهدي باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على مضيفه بريست معززاً صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.
ورفع سان جيرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونيخ، رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا أقرب منافسيه، الذي يواجه ستراسبورج اليوم الأحد.
وضع كارلوس سولير حامل اللقب في المقدمة بالدقيقة 37، لكن فرانك أونورا أدرك التعادل لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول.
واستقبل مبابي تمريرة ليونيل ميسي لينفرد بالحارس ويراوغه، قبل أن يسدد في المرمى الخالي لينتزع الفوز المتأخر.
ويحتل بريست المركز 15 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط. 

مبابي
سان جيرمان
الدوري الفرنسي
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
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