البايرن يستغل تعثر دورتموند ويبتعد بالصدارة

برلين (د ب أ)

ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب، بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على ضيفه اوجسبورج 5/3 بالمرحلة الرابعة والعشرين للبوندسليجا.

وفرض شالكه التعادل على ضيفه بروسيا دورتموند 2/2 في ديربي الرور.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر، وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع شتوتجارت 1/1 وبنفس النتيجة تعادل هيرتا برلين مع ماينز.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم أوجسبورج بهدف مبكر عن طريق ميرجيم بيريشا في الدقيقة الثانية، لكن البرتغالي جواو كانسيلو أدرك التعادل للنادي البافاري في الدقيقة 15.

وتقمص الفرنسي الدولي بنيامين بافار دور البطولة وأحرز الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين 19 و35، وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول أحرز ليروي ساني الهدف الرابع لبايرن، ثم سجل ميرجيم بيريشا الهدف الثاني له ولاوجسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وبعدها أحرز المدافع الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الخامس للنادي البافاري في الدقيقة 74، ورد المهاجم الفرنسي إرفين كاردونا بالهدف الثالث لأوجسبورج في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند الوصيف.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، أهدر دورتموند نقطتين ثمينتين، في صراعه مع بايرن على لقب البوندسليجا بتعادله مع مضيفه شالكه بهدفين لمثلهما.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدف سجله المدافع نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 38.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني رد ماريوس بولتر بهدف التعادل لشالكه، لكن البرتغالي رافاييل جيريرو أعاد دورتموند للمقدمة في الدقيقة 60، ثم خطف المهاجم التركي كينان كرامان هدف التعادل لشالكه قبل عشر دقائق من النهاية.

وغادر شالكه المركز الأخير وتقدم للمركز الثاني من القاع بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا حسم لايبزج فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ في الشوط الثاني. وتقدم تيمو فيرنر بهدف للايبزج في الدقيقة 58، ثم أضاف إيميل فورسبيرج الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وتكفل جوسكو جفارديول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 45 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد جلادباخ عند 30 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك، تقدم سيباستيان رود بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 50، ثم أدرك سيلاس وامانجيتوكا التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 75.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس مقابل 20 نقطة لشتوتجارت في المركز الثالث من القاع.