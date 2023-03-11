السيتي يطارد أرسنال بالفوز على كريستال بالاس

لندن (د ب أ)

فاز مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس 1/ صفر، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل إيرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد لسيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب اليوم مع مضيفه فولهام.

على الجانب الآخر تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء الشوط الأول سلبياً في الأداء والنتيجة، حيث لم يتهدد مرمى كل من فينسنت جواياتا حارس كريستال بالاس أو إيدرسون حارس سيتي بالعديد من الهجمات.

وكان سيتي صاحب السيطرة والاستحواذ، مستعيناً في ذلك بهجومه القوي الذي يقوده النرويجي إيرلينج هالاند، بمساندة من الجناحين فيل فودين وجاك جريليش.

على الجانب الآخر تسلح كريستال بالاس بخط دفاعه القوي ومهاجمه الخبير ويلفريد زاها، في محاولة لإيقاف تقدم مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي الهجوم، وأجرى مدربه جوسيب جوارديولا تعديلاً على التشكيل الأساسي، فخرج فودين ونزل بدلاً منه جوليان ألفاريز، في محاولة لتعزيز الضغط الهجومي على منافسه.

وفي الدقيقة 76 احتسب الحكم ضربة جزاء لسيتي بعد عرقلة تعرض لها إيلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء، ليترجمها هالاند بنجاح في الشباك في الدقيقة 78، مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

وبعد الهدف واصل سيتي ضغطه على منافسه الذي تراجع بشكل أكبر إلى منطقة جزائه، لكن الضغط لم يسفر عن جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز سيتي 1/ صفر.