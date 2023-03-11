«الفرسان».. القمة بـ «ريمونتادا»

مراد المصري (دبي)

استعاد شباب الأهلي قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد فوزه «الدراماتيكي»، عندما نجح في تحويل خسارته أمام الجزيرة بهدفين، إلى الفوز 3-2، في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة أبوظبي، في ختام «الجولة 19».

ورفع «الفرسان» رصيده إلى «النقطة 42»، ليحافظ على انفراده بالصدارة، وبقي «فخر أبوظبي» سادساً برصيد 33 نقطة.

رغم تقدم «فخر أبوظبي» بهدفين في الشوط الأول، بتوقيع علي مبخوت من ضربة جزاء وكوليبالي في الدقيقتين 19 و31، إلا أن شباب الأهلي عاد بـ «ريمونتادا» خلال الشوط الثاني، بعدما سجل عمر خربين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 47، ليمنح قوة دفع كبيرة لزملائه، قبل أن يسجل «البديل» يحيى الغساني الهدف الثاني في الدقيقة 71، ورجح كارتابيا كفة شباب الأهلي بالهدف الثالث، من ضربة جزاء في الدقيقة 84، ليحصد «الفرسان» بثلاث نقاط غالية استعاد بها الصدارة من العين الذي يملك «40 نقطة».

وهذه المرة الأولى التي يحقق شباب الأهلي الفوز في مباراة بدوري المحترفين بعد تأخره بفارق هدفين في الشوط الأول.

وعلى ملعب زعبيل في دبي، تعادل الوصل والشارقة 1-1، في مباراة جاءت مثيرة، وحبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «39 نقطة» في المركز الثالث، فيما وصل «الملك» إلى «35 نقطة» في المركز الخامس.

تقدم الشارقة بهدف سجله جورج دجانيني، بعدما تابع تسديدة عثمان كمارا في الدقيقة 67، إلا أن الوصل رفض الخسارة، وسجل هدف التعادل بتوقيع فابيو ليما، بعدما حول الكرة بـ «الكعب» في الدقيقة 92.

وقادت أول ضربة جزاء تحتسب لفريق النصر في الدوري هذا الموسم، «الأزرق»، إلى فوز ثمين على حساب ضيفه بني ياس 1-0، على استاد آل مكتوم.

وسجل البرتغالي توزي الهدف الوحيد لـ «العميد» في الدقيقة 76 من ضربة جزاء، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى «17 نقطة» في المركز 12، متساوياً مع البطائح الحادي عشر، وبفارق نقطتين خلف بني ياس «العاشر».

ولعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41، بعد طرد لاعبه خليل إبراهيم بالإنذار الثاني، إثر كرة مشتركة مع توزي في وسط الملعب.