«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» بطلاً لدوري سيدات السلة

علي معالي (دبي)

تُوج فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بلقب دوري سيدات السلة، بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 64-47، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي بني ياس، وهذا هو اللقب الأول لفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والذي شارك للمرة الأولى في بطولة الدوري، بعد تكوين الفريق هذا الموسم فقط.

قام بتتويج البطل والوصيف كل من ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة النسائية، وحمدان سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم الكثيري المدير التنفيذي لشركة نادي بني ياس، وفاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وقاسم دعدوش السكرتير الفني لاتحاد السلة ومراقب المباراة، وحل فريق الوسطى ثالثاً، وجاء فريق الشرقية رابعاً.

نجح فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك»، في التفوق خلال الأرباع الأربعة للمباراة بنتيجة 16-16، 16-12، 11-8، 21-11، وأظهرت أكثر من لاعبة المستوى المميز من المواطنات، منهن آمنة عبيد المهيري وفاطمة بنت حيدر ومريم أحمد المزروعي ومريم مبارك سعد، مع المدربة صاحبة الخبرة الكبيرة الجزائرية نادية تمود.

وعبرت نادية تمود عن سعادتها بتحقيق اللقب من أول مشاركة في الدوري قائلة: تمتلك أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك قاعدة قوية وصلبة من اللاعبات، وهو ما أشاهده للمرة الأولى بهذه الكثافة من اللاعبات ذوات المواهب المتنوعة، وهو ما نعتبره ذخيرة قوية وجيدة للمنتخب خلال السنوات المقبلة لوجود أكثر من لاعبة ظهرن بمستوى متميز للغاية على مدار الموسم.

وأضافت: كنت أعلم الكثير عن الفريق المنافس، خاصة وأنني قمت بتدريبهن في فترة سابقة، وكانت خسارتنا الوحيدة هذا الموسم من فريق الشارقة في مرحلة الإياب، وبفارق 5 نقاط لمصلحة الشارقة، ورغم الخسارة كنا في الصدارة، ولكن استفدنا كثيراً من تلك المباراة، حيث تم معالجة الأخطاء، ولذلك بدأ فريقي المباراة وأنهاها وهو في حالة فنية وبدنية جيدة للغاية لنحقق لقباً مهماً في بداية الانطلاقة للعبة بالأكاديمية.

وقالت تمود: وجدت كل الدعم من القائمين على الفريق من كافة النواحي وتوفير كل سبل النجاح؛ ولذلك كان الإحساس الكبير لدى جميع لاعبات الفريق بضرورة تقديم موسم مثالي في الانطلاقة الأولى لتحقيق لقب يكون دافعاً للمواسم المقبلة، ولكافة البطولات التي نسعى للمشاركة فيها على المستوى الخارجي.

يضم فريق الأكاديمية مجموعة من اللاعبات المتميزات، مثل آمنة عبيد، فاطمة حيدر، هند محمد، مريم أحمد، كلودين سامي، مريم مبارك، حياة صقر، منى سالم، مشاعل عادل، إضافة إلى روسي أتينو، وميا دوت، وماج ميكميللي.

مستوى متميز

أشادت ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة النسائية بالإنجاز الذي حققته أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وقالت: أظهر الفريق مستوى متميزاً خلال مشوار الدوري، الذي تشارك فيه 4 فرق وهي الشارقة لرياضة المرأة والوسطى والشرقية، وجاءت المباراة الختامية قوية للغاية، في ظل المستوى الفني واللياقة البدنية العالية للاعبي أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الشارقة لرياضة المرأة الذي كان نداً قوياً حتى اللحظات الأخيرة.

وأضافت: وجود فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، خطوة مهمة للارتقاء بمستوى اللعبة وتدعيم قوي للمنتخب الوطني.