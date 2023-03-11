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الرياضي

كأس زايد بن هزاع تختتم اليوم

كأس زايد بن هزاع تختتم اليوم
12 مارس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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تختتم مساء اليوم، في ملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية الـ13 لأشبال الكرة تحت 12 سنة المحلية، وتحت 14 سنة الدولية للناشئين التي نظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
يلتقي في نهائي تحت 14 سنة، أكاديمية نجوم الغد العُماني مع التعاون السعودي، وجاء تأهل نجوم الغد على حساب الموهوبين الكويتي 2-1، والتعاون على جيزان السعودي 2-1، ونال حسام المالكي «جيزان»، والحارس محمد كريم «الموهوبين» نجومية الجولة، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث بين جيزان والموهوبين.
وعلى مستوى فئة تحت 12 سنة، تأهل أبوظبي الرياضي وأكاديمية الريدز من دبي إلى النهائي، بعد فوز أبوظبي الرياضي على سليساو بهدفين، وحصل كريم هادي «أبوظبي الرياضي» علي جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الريدز على أكاديمية باس 4-2، بعد وقت إضافي، وتسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث بين باس وسليساو.
وافتتح محسن محفوظ، عضو مجلس الإدارة، مدير عام النادي، منافسات البطولة الدولية الكروية السنوية، والتي تشهد مشاركة 6 فرق هي نادي أبوظبي الرياضي، وأكاديمية نجوم الغد العُماني، وأكاديمية جيزان السعودية، وأكاديمية نادي التعاون السعودي، وأكاديمية الموهوبين الكويتية، وكيندر تارجوفيستي الروماني.
ورحب محفوظ بضيوف الإمارات في بلدهم الثاني ومشاركتهم في البطولة، مبدياً سعادته وفخره برعاية الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة السنوية التي بلغت عامها الثالث عشر.
وأسفرت نتائج الجولة الأولى، عن تعادل الموهوبين وأكاديمية كيندر 1-1، وحصد أحمد رضوان «الموهوبين» جائزة أفضل لاعب، وتفوق التعاون على الموهوبين 3-1، ونال عمر الحربي «التعاون» جائزة أفضل لاعب، وتغلب التعاون على كيندر 3-0، وتُوج كينو من كيندر بجائزة أفضل لاعب.

كأس زايد بن هزاع
نادي أبوظبي الرياضي
مجلس أبوظبي الرياضي
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