«رود بلوك» نجم السرعة و«سيكرت» يحلق في «الكلاسيك»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أسدل المضمار الأصفر، أمس «السبت»، الستار على حفل سباقاته لهذا الموسم بالحفل الحادي عشر الذي تألف من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، متضمنة بطولتي «جبل علي للسرعة»، و«جبل علي كلاسيك»، وبلغت إجمالي الجوائز المرصودة للحفل مليوناً و222 ألف درهم، وشهد الحفل جمهور غفير من محبي السباقات.

وانتزع «ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جان فان أوفيرمير، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب كأس بن دسمال البالغ جائزته 60 ألف درهم، مسجلاً 1:12:42 دقيقة.

وخطف القادم الجديد «غزوان» لمحمد خليل أحمد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي، نجومية الشوط الأول للخيول المبتدئة في سن الثلاث سنوات لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الميل البالغ جائزته 60 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، متفوقاً بفارق عنق، مسجلاً 1:40:04 دقيقة.

وأثبت «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة فرناندو جارا، حسن ترشيحه بفوز قوي في الشوط الثاني «هانديكاب» لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الشعفار للاستثمار البالغة جائزته 84 ألف درهم، وسجل البطل 1:38:13 دقيقة.

وفجرت المهرة «هنتينج ليدي» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المرشحات الكبار في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب النايفات ستيكس، البالغة جائزته 200 ألف درهم برعاية شادويل، وسجلت البطلة 1:25:69 دقيقة.

وأكد «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي، وبإشراف أسامة رفاعي، وقيادة أوسكار شافيز، بانه نجم السرعة، حين ظفر بجائزة الشوط الخامس والرئيس، على لقب سباق جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر، وبلغت جائزة الشوط 500 ألف درهم برعاية أ.ر.م. القابضة، وسجل البطل 58:87 ثانية.

وحلق «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر، وبإشراف بوبات سيمار وقيادة ريتشارد مولن بجائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب بطولة جبل علي كلاسيك «شروط»، البالغة 250 ألف درهم، برعاية «طيران الإمارات»، وسجل البطل 1:24:35 دقيقة.

وكان مسك الختام، «ناشيونال بانك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الذي حصد جائزة الشوط السابع (هانديكاب) لمسافة 1950 متراً، على لقب كأس تتارسالز البالغة جائزته 68 ألف درهم، وسجل البطل 2:00:67 دقيقة.